Options du sujet Imprimer le sujet

Guimar L'intro Marvel Studios entièrement recréée par un père et son fils 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 09:49:13 Post(s): 1



Un père a recréé intégralement la vidéo d'intro de Marvel Studios avec son fils en super-héros.

Le projet a demandé plus de 9 mois de travail et toutes les étapes de créations sont réunies dans Un père a recréé intégralement la vidéo d'intro de Marvel Studios avec son fils en super-héros.Le projet a demandé plus de 9 mois de travail et toutes les étapes de créations sont réunies dans ce making-of

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:16