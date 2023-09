La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36110 Karma: 15527

Lorsque les lignes électriques gèlent, la compagnie d'électricité crée un court-circuit contrôlé, la ligne chauffe et la glace tombe.





Melting ice off power lines in southwestern Manitoba

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:27