Wiliwilliam Un bonsaï fait à partir de fil de cuivre 🌳 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36113 Karma: 15539 Le fil de cuivre pur est idéal en raison de sa résistance, de sa souplesse et de sa capacité de modelage.





Contribution le : Aujourd'hui 14:21:57

FffJjj Re: Un bonsaï fait à partir de fil de cuivre 🌳 #2

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1157 Karma: 846 Pour ceux qui veulent s'essayer au modelage en fil de cuivre, la meilleure source se trouve dans les vieux transformateurs : il y a 2 diamètres différents et le fil est verni ce qui est du plus bel effet.

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:29