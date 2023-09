Ados et télephone vintage

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1656 Karma: 998



J'aime beaucoup le "trouve le bouton pour raccrocher"



Chez moi on avait une calculette pascal, il ma fallu des années pour comprendre comment elle marchait.

(jusqu'à ce que je la démonte et qu'elle ne marche plus) T_T

Mais je l'ai toujours.



Et pour me la péter: la légende veut que la boule au bout du 4 couleur soit faite pour tourner le disque du téléphone à disque

C'est toujours touchant ce genre d'expérience.J'aime beaucoup le "trouve le bouton pour raccrocher"Chez moi on avait une calculette pascal, il ma fallu des années pour comprendre comment elle marchait.(jusqu'à ce que je la démonte et qu'elle ne marche plus) T_TMais je l'ai toujours.Et pour me la péter: la légende veut que la boule au bout du 4 couleur soit faite pour tourner le disque du téléphone à disque

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:55