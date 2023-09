Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un gorille frappant son torse, vu de très près! 🦍 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36117 Karma: 15563



La fonction présumée des battements de poitrine des gorilles est d'attirer les femelles et d'intimider les mâles rivaux. Le son des frappements peut être entendu à plus d'un kilomètre de distance.

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:33