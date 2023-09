Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Evolution des voitures Citroen #1

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 669 Karma: 935







SOURCE: L'évolution des voitures Citroën, je vous invite à suivre cette chaine. Je sais pas si c'est une IA, mais sinon y'a un sacré taf.SOURCE: https://www.instagram.com/reel/Cv2f-OCofwi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:08

FMJ65 Re: Evolution des voitures Citroen #2

Pas mal fichu !

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:59

-MaDJiK- Re: Evolution des voitures Citroen #3

Il manque l'époque où les chevrons étaient bien séparés comme sur la Xsara.

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:58

FanfanLaTulipe Re: Evolution des voitures Citroen #4

Y'a plein de modèles qui me semblent totalement inconnus...

Et où sont l'AMI 8, la DS, la BX ?



Et où sont l'AMI 8, la DS, la BX ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:23

Wiliwilliam Re: Evolution des voitures Citroen #5

FanfanLaTulipe C'est normal. C'est l'IA qui génère juste un tas de modèles qui "font" citroëm mais qui ne le sont pas du tout.

'Y en a plein qui font très WV

'Y en a plein qui font très WV C'est normal. C'est l'IA qui génère juste un tas de modèles qui "font" citroëm mais qui ne le sont pas du tout.'Y en a plein qui font très WV

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:29