Rettungsgasse, la voie de secours sur l'autoroute 🛣️

Propre!

Chaque fois que la circulation s'arrête sur l'autoroute en raison d'une urgence, les conducteurs allemands et autrichiens sont tenus de former une "Rettungsgasse" (voie pour véhicules d'urgence), permettant ainsi aux ambulances, aux camions de pompiers, à la police ou à toute autre intervention d'urgence de passer.Propre!

Aujourd'hui 19:16:58