Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Gag au cinéma 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18626 Karma: 22459

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:38

Wiliwilliam Re: Gag au cinéma 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36123 Karma: 15572



Spoiler alert, voici la fin alternative au complet:



The Abyss Restored Alternate Ending





Et voici la page de présentation du film Abyss, sur KoreuMovies





Abyss (1989)

Aventure, Action, Thriller, Science-Fiction

Consulter la fiche technique



Résumé :

“ Un commando de la Marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine DeepCore afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants, ainsi que Lindsey, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de DeepCore doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Et s'ils n'étaient pas seuls dans les abysses ? ”



Notez ce film :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 C'est tiré de la fin alternative de Abyss.Spoiler alert, voici la fin alternative au complet:The Abyss Restored Alternate EndingEt voici la page de présentation du film Abyss, sur KoreuMovies

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:45

Loom- Re: Gag au cinéma 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9507 Karma: 4109



Je m'en souvenais plus en tout cas, ça , dans la magnifique Abyss Je sais plus si je l'avais ou non quelque paetbsur le net.Je m'en souvenais plus en tout cas, ça , dans la magnifique Abyss

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:00

deepo Re: Gag au cinéma 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1658 Karma: 999 Je ne sais plus qui l'avait déjà montré mais le "gag" est couvert par les bandes noires horizontales dans le film.

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:29

FanfanLaTulipe Re: Gag au cinéma 0 #5

Je m'installe Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 337 Karma: 413 Heureusement, personne à l'époque n'avait de smartphone, même dans les films.

Contribution le : Aujourd'hui 20:54:45