Bonjour,



J'ai des soucis d'artefacts sur l’écran.

CG GTX 960, je sais qu'elle est en fin de vie...



D'habitude j'ai les artefacts sur tout l’écran donc j’arrête le PC quelques minutes. Mais bizarrement hier j'avais les artefacts juste sur les videos genre tiktok ou les pubs sur le cotés, Youtube je me rappel pas c'est hier XD.

Bref j'ai redémarré et c'est passé...



Pilote 536.23, du jour au lendemain plusieurs jeux crasher dès le démarrage j'avais testé plusieurs pilotes, plus récents / moins récents...



Une idée ? Pour info elle chauffe pas spécialement (30/35°)



Merci d'avance.

