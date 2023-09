Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3263 Karma: 2532 En Afrique du Sud ils ont fait un test de transfert de données en attachant des clés USB à des pigeons voyageurs.

Une solution plus rapide que l'infrastructure internet de l'époque.





'Carrier pigeon faster than email' - 10 Sep 09

