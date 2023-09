La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36127 Karma: 15582



A savoir, le film noir et blanc conserve ses propriétés et permet



Prendre des photos avec un appareil vieux de 126 ans et un film noir et blanc apparemment périmés.A savoir, le film noir et blanc conserve ses propriétés et permet une utilisation standard bien après la date limite , contrairement à la couleur qui voit son négatif et sa diapositive se dégrader assez rapidement.

