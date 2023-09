Options du sujet Imprimer le sujet

Tremblement de terre au Chili 🇨🇱

La lumière du pub se coupe assez rapidement.







Depuis l'intérieur d'une maison:







Sur cette vidéo, on voit toutes les surtensions électriques au loin et les transformateurs qui grillent:







Des points de vue de caméra de surveillance urbaine:



Contribution le : Aujourd'hui 11:33:35