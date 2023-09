Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les serpents des sables noirs d'Islande 🇮🇸 1 #1

Post(s): 36132





[source] Le sable noir islandais se trouve sur les plages proches d’un volcan et est constitué de minuscules fragments de basalte. C'est l'effet impressionnant créé par les vents forts qui déplacent le sable, ressemblant à des "serpents des sables".

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:41