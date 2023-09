confutatis maledictis

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1662 Karma: 1014

Il y a une trentaine d'année sortait "Amadeus". Un film sur Mozart par Millos Forman.

En ce moment ce film est en train d'avoir une seconde jeunesse, non pas par sa mise en scène, mais parce que ce film s'adresse autant aux profanes qu'aux initiés.

Il donne les clés à ceux qui ne captent rien à la musique et permet de comprendre comment elle est construite. Notamment grâce a ce système:





Confutatis Amadeus movie plus scrolling music score

