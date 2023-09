Question sur les décibels

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1637 Karma: 2226

Bonjour,



J'ai un problème de voisinage et j'ai lu qu'on ne doit pas, en journée, dépasser de 5 dB du bruit ambiant. Concrètement ça veut dire quoi ? Comment savoir à vue de nez que le bruit dépasse ou pas 5 dB au-dessus du bruit ambiant ? Autant, 5 dB, on ne peut même pas limite le percevoir ce "son", mais 5 dB en plus du bruit ambiant, ça donne quoi au juste ?



Ah oui et j'ajoute que l'on parle de décibels pondérés. Ca doit changer quelque chose, même si je ne sais pas bien quoi.

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:09