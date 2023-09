Rivière de vin dans un village.

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 936 Karma: 1320

Le dimanche 10 septembre, deux citernes de la distillerie de Levira ont soudainement cédé et relâché plus de deux millions de litres de vin dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal.



Le torrent de vin rouge n’a pas fait de blessé, mais a causé d’importants dégâts matériels. Des caves d’habitation auraient notamment été inondées. Les autorités ont toutefois réussi à dévier la course du vin pour éviter qu’il ne termine dans la rivière, mais plutôt dans un champ voisin.

