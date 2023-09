Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Quelqu'un n'a pas bien compris les instructions 🍸 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36147 Karma: 15636 Un barman veut faire participer une cliente à un show. Visiblement les consignes n'étaient pas très claires.

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:10