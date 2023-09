Cent mille milliards de poèmes 📖

À l'intérieur de ce recueil, on peut découvrir dix sonnets, chacun composé de quatorze vers, tous suivant un schéma de rimes et une sonorité identiques. Chacun de ces vers repose sur une bande de papier distincte, permettant ainsi leur combinaison avec n'importe lequel des neuf autres sonnets. Si vous lisiez un de ces poèmes par minute, pendant huit heures par jour, durant 200 jours par an, il vous faudrait plus d'un million de siècles pour parcourir l'ensemble des combinaisons envisageables.Bonne lecture