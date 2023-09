Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Cristallisation poétique d'une bulle de savon ❄️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36151 Karma: 15644



À la différence des flaques d'eau, qui gèlent généralement en raison de la progression d'un seul front de gel, les films et les bulles de savon connaissent une solidification grâce à la formation simultanée de multiples cristaux de glace en croissance.

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:33