DoubleZ Wing It! - Open movie sous Blender 2 #1

WING IT! - Blender Open Movie



Un ingénieur coincé reçoit la visite inopportune d'un aspirant pilote enthousiaste. Tous deux sont alors projetés dans les airs à bord d'une navette spatiale hors de contrôle. WING IT! - Blender Open Movie

