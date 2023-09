Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Une journaliste espagnole victime d'agression sexuelle en plein direct 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28







L'équipe de l'émission à alors contacté la police qui quelques heures plus tard, publiait à son tour un tweet.















Ha ! Haaaa ! En plein direct pour un reportage sur un commerce dont les propriétaires avaient été arrêtés après avoir frappé un voleur, la journaliste se fait mettre la main au panier par un homme.L'équipe de l'émission à alors contacté la police qui quelques heures plus tard, publiait à son tour un tweet.Ha ! Haaaa !

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:39

Kendaar Re: Une journaliste espagnole victime d'agression sexuelle en plein direct 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20
l'arrestation qui fait trop plaisir , j'espere que ça lui servira de leçon , les femmes sont nos meres, rien que pour ça on leur doit le respect le plus total

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:11

lsdYoYo Re: Une journaliste espagnole victime d'agression sexuelle en plein direct 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01
Et le lourd qui en rajoute, après s'être fait rappeler à l'ordre, en tentant de lui poser une main paternaliste sur les cheveux.

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:02