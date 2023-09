Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 06/12/2010 23:01 Post(s): 9 Après avoir travaillé pendant 3 ans comme professeur de français en Espagne dans une école primaire. Le directeur, les professeurs et les élèves m'ont organisé un adieu que je n'oublierai jamais.





2019 - Adios Jérôme

