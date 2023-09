Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Couleurs qui changent sous l'eau 🌈 + Grain de raisin gelé pour une surfusion 🥶 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36165 Karma: 15691





-------------------------------------------------------------



L'eau contenant peu d'impuretés peut être refroidie en dessous de son point de congélation et rester liquide.

L'



Les couleurs changent à mesure que l'on plonge plus profondément sous l’eau, car l’eau diffuse et absorbe sélectivement certaines longueurs d’onde du spectre visible de la lumière.-------------------------------------------------------------L'eau contenant peu d'impuretés peut être refroidie en dessous de son point de congélation et rester liquide.L' eau surfondue gèle rapidement lorsque le raisin introduit des sites de nucléation autour desquels la glace peut commencer à cristalliser.

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:07