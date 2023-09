Options du sujet Imprimer le sujet

rere57000 discuter d'un clip musical 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 12:23:55 Post(s): 1 Bonjour, je suis fan d'un groupe qui s'appel Korn, il y a un clip en particulier que je kiff c'est le clip ADIDAS de ce groupe, les dernières secondes du clip l'image est juste trop bien(pour moi en tout cas lol)



Alors si certains connaissent pas :



Korn - A.D.I.D.A.S. (Official HD Video)

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:31