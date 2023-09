Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Konkr.io, jeu de stratégie au tour par tour 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36167 Karma: 15695 konkr.io





>>> Jouer à konkr.io <<<









ou bien en lançant votre première campagne.

Mon conseil: ne pas acheter trop d'unités, sinon vous allez déséquilibrer votre économie.



Genre:

#stratégie #tour-par-tour #minimaliste



Contribution le : Aujourd'hui 12:56:24