Wiliwilliam Un pont mobile original pour piétons 🇩🇰 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36167 Karma: 15693



Le Circle Bridge est un pont mobile pour piétons et vélos situé au centre de Copenhague. Les cinq ponts circulaires superposés ont été conçus par l'artiste Olafur Eliasson.

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:00