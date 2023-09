Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou "Picture Wheel" 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5706 Karma: 3723

Sci-Fi Short Film "

pour les sous titrages il est possible d'avoir une trad correcte en français

un cour métrage assez sympa, je vous laisse découvrir

synopsis : Dans une réalité alternative où les souvenirs sont littéralement portés sur la tête, un amant abandonné se débat avec l'image de son ex. Sci-Fi Short Film " Picture Wheel " | DUST | Flashback Fridaypour les sous titrages il est possible d'avoir une trad correcte en françaisun cour métrage assez sympa, je vous laisse découvrirsynopsis : Dans une réalité alternative où les souvenirs sont littéralement portés sur la tête, un amant abandonné se débat avec l'image de son ex.

Contribution le : Aujourd'hui 21:39:25