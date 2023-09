Options du sujet Imprimer le sujet

Maxcdr Crash d'un avion de la patrouille italienne Frecce Tricolori 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/08/2009 10:31 Post(s): 32 Crash d'un avion de la patrouille italienne Frecce Tricolori aujourd'hui 16 septembre 2023 après le décollage à Turin.

Le pilote a pu s'éjecter mais on ne sait pas s'il va bien.





CASELLE - CADUTA FRECCIA TRICOLORE IN DECOLLO

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:46