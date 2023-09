Options du sujet Imprimer le sujet

Bhaalil Message d'espoir 0 #1

Je suis accro Inscrit: 05/02/2014 16:24 Post(s): 657 Karma: 1174

#developpementpersonnel #coachdevie #spiritualité #mdr

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:23

alfosynchro Re: Message d'espoir 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12615 Karma: 5778 Trop d'internet pour aujourd'hui !

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:24

Fabiolo Re: Message d'espoir 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1877 Karma: 1076 et? je comprends pas là, ni la vidéo ni l'intérêt de la partager.

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:53

deepo Re: Message d'espoir 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1692 Karma: 1046 Si je capte bien, c'est un humoriste. C'est que du second degré.





#developpementpersonnel #miracle #penseepositive #mdr

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:40