Lire un ancien texte écrit sur un rouleau de papyrus sans le dérouler

Herculaneum scrolls: A 20-year journey to read the unreadable



Brent Seales, professeur d'informatique à l'université du Kentucky, parle de son travail, qui s'étend sur deux décennies, de sauvetage de textes anciens tels que les parchemins carbonisés d'Herculanum.

Contribution le : Aujourd'hui 02:06:17