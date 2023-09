Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une tornade en Mayenne 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47547 Karma: 25639











Hier en fin d'après-midi, une tornade s'est formée près d'Ernée, en Mayenne, endommageant plusieurs bâtiments agricoles. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:11