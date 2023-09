Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Leçon de sapologie 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6015 Karma: 9054 Tout un art.



Élégance Incarnée : Le Sapeur à la Mode @mukanga

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:38

Maitre_Cube Re: Leçon de sapologie 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 688 Karma: 975 Je crois que c'est un DJP mais je ne retrouve pas

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:36