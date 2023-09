Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Ne nous soumet pas à la tentation 4 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 444 Karma: 942 ... mais laisse nous une petite lampée.

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:28

Ustost Re: Ne nous soumet pas à la tentation 1 #2

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1196 Karma: 1316 La fille ? ou petite fille à un certain Gérard ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:38

Banbs Re: Ne nous soumet pas à la tentation 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 346 Karma: 321

@Ustost a écrit:

La fille ? ou petite fille à un certain Gérard ?

j'aurai plutôt dit celle de Jean-yves !

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic243860.html

Contribution le : Aujourd'hui 12:11:37