Un nid de guêpe en mode défense 🐝

Les guêpes se mettent en état de défense en se préparant à répondre aux signaux d'alerte, qui sont générés par les sons et les vibrations. Ces signaux ne servent pas seulement d'avertissement, mais aussi de stimuli susceptibles de les rendre hautement agressives.Donc ne partez pas en hurlant dans tous les sens si une guêpe s'approche de vous. ça va juste empirer la situation.

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:08