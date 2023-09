Technique de racommodage "invisible" 🧵

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36191 Karma: 15745

L'art du Kaketsugi, également connu sous le nom de "patch invisible" en japonais, est une technique de réparation de tissu qui restaure un vêtement endommagé avec une telle maîtrise que l'on ne peut plus distinguer s'il a déjà été abîmé.



The magic of Kaketsugi restoration

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:10