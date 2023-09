Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Tricher à un examen sous les yeux de la prof 2 #1

Je poste trop

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:05

Maitre_Cube Re: Tricher à un examen sous les yeux de la prof 0 #3

@CrazyCow J'avoue j'ai eu la flemme d'attendre les 4mn, elle est sympa quand même de juste lui prendre son téléphone

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:19

alfosynchro Re: Tricher à un examen sous les yeux de la prof 0 #4

CrazyCow

Y a pas de fin, c'est un gif ! En tout cas c'est ce que je vois chez moi. Y a pas de fin, c'est un gif ! En tout cas c'est ce que je vois chez moi.

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:00

Kendaar Re: Tricher à un examen sous les yeux de la prof 0 #5

alfosynchro raah chut tu sais pas quand il faut rester en mode troll toi:p

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:28