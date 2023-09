Le retour de Bowane

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1282 Karma: 1603





Me voilà de retour après…euh...je ne sais plus combien d'année… Et ça me fait plaisir de voir que ça marche toujours !

Préparez-vous à voir la machine des posts vidéos



Et sinon, qu'ai-je loupé?? Y'a t-il eu des changements ici, à Koreus? Je vois qu'il y a encore des anciens que je reconnais.



Et puis.. OUF... les contributeurs n'ont pas été remplacé par l'IA (pour le moment).



MERCI KOREUS !! Bonjour à tous,Me voilà de retour après…euh...je ne sais plus combien d'année… Et ça me fait plaisir de voir que ça marche toujours !Préparez-vous à voir la machine des posts vidéosEt sinon, qu'ai-je loupé?? Y'a t-il eu des changements ici, à Koreus? Je vois qu'il y a encore des anciens que je reconnais.Et puis.. OUF... les contributeurs n'ont pas été remplacé par l'IA (pour le moment).MERCI KOREUS !!

Contribution le : Aujourd'hui 15:46:39