En Argentine, une technologie radar, intégrée au feu, détecte une motarde sans casque et affiche un message disant de porter le casque ou le feu restera rouge.





No helmet? No green light

