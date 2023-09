La police US menace d'arrêter une fillette manipulée si elle produit de la pédo-pornographie

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4796 Karma: 2399





Extrait traduit:

"Une vidéo publiée sur les médias sociaux montre l’homme non identifié parlant à des agents qui sont venus à sa porte en réponse à sa plainte pour un homme ayant manipulé sa fille pour qu’elle envoie des images. (appel à 18h, arrivée de la police à minuit)



Un policier est entendu dans la vidéo dire que la fille « pourrait probablement être accusée de pornographie juvénile » si elle produisait les images. Le père lui a dit que la fille n’avait que 11 ans, le représentant de l'officier a répondu « Peu importe. Elle fait toujours du porno. »



[...] Plus tard, la police de Colombus (Ohio) a déclaré qu’elle considérait toutes les allégations d’inconduite sexuelle « avec le plus grand sérieux » " (oui, on voit ça)





La vidéo:

Vous navigateur est trop vieux L'histoire: https://www.wfmj.com/story/49679429/police-probe-report-of-dad-being-told-11-year-old-girl-could-face-charges-in-images-sent-to-man Extrait traduit:"Une vidéo publiée sur les médias sociaux montre l’homme non identifié parlant à des agents qui sont venus à sa porte en réponse à sa plainte pour un homme ayant manipulé sa fille pour qu’elle envoie des images. (appel à 18h, arrivée de la police à minuit)Un policier est entendu dans la vidéo dire que la fille « pourrait probablement être accusée de pornographie juvénile » si elle produisait les images. Le père lui a dit que la fille n’avait que 11 ans, le représentant de l'officier a répondu « Peu importe. Elle fait toujours du porno. »[...] Plus tard, la police de Colombus (Ohio) a déclaré qu’elle considérait toutes les allégations d’inconduite sexuelle « avec le plus grand sérieux » " (oui, on voit ça)La vidéo: https://9gag.com/gag/axoegw2

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:52