Bowane Destruction d'un nid de frelons





Ils détruisent un énorme nid de frelons asiatiques impressionnant

Wiliwilliam Re: Destruction d'un nid de frelons

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36195 Karma: 15770 Le mec qui filme n'a pas de gants??? O_o

Bowane Re: Destruction d'un nid de frelons

Wiliwilliam

Soit il n'en a pas besoin soit c'est trop tard Soit il n'en a pas besoin soit c'est trop tard

