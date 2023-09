Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Souvenir d'enfance 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5724 Karma: 3745 Vous navigateur est trop vieux

je pense que les moins de 30 ans ne peuvent pas trop comprendre la blague....

ah les boites de biscuits danois ...

Contribution le : Aujourd'hui 14:36:34

Bowane Re: Souvenir d'enfance 0 #2

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1295 Karma: 1611 Moi, c'est les cartes et les jetons (c'est toujours d'actualité)!

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:04