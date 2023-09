Options du sujet Imprimer le sujet

S8N02 Créons un Musée du Jeu Vidéo en France, Qu'en Pensez-vous ?

Après des mois de préparation, le projet de créer un musée du jeu vidéo en France est enfin en phase de lancement grâce à un financement participatif. L'idée est née lorsqu'un collectionneur français a mis en vente sa vaste collection de consoles, suscitant l'intérêt de nombreux passionnés. L'objectif n'est pas seulement de créer un musée, mais plutôt une expérience interactive et immersive, mettant en valeur l'histoire riche du jeu vidéo.





