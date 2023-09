La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36206 Karma: 15776

Le youtubeur V2F crée une IA qui est capable d'imiter le joueur du grenier (et n'importe quel autre personne au final) [audio et visuel]





J'ai codé une IA du JDG (et tu verras pas la différence)



Pas convaincu surtout qu'il sous-entend que c'est instantané.. mais il présente pas mal d'outils.

Contribution le : Aujourd'hui 08:38:58