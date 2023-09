Options du sujet Imprimer le sujet

une "sleeper wave" impressionnante en Afrique du sud 🌊

Cela s'est produit à Southbroom, en Afrique du Sud, le 17 septembre. La vague a fait plusieurs blessés.Une sleeper wave (ou sneaker wave) est une vague côtière disproportionnée et violente qui peut apparaître brusquement.

