Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les humains et les appareils électroniques 1910-2030 vue par une IA générative ⌨ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36206 Karma: 15777



L'évolution de la relation entre les humains et les appareils électroniques 1910-2030 vue par une IA générative.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:18