Les fondations en béton jouent un rôle central dans le support de la cuve du réacteur, des systèmes de refroidissement et des structures de confinement et absorbent les forces sismiques.

C'est massif



