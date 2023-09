La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36213 Karma: 15780



Cette femme est l’une des dernières



This woman is one of the last salt farmers in her village. #SaltFarming #Bali #SeaSalt Comment le sel balinais traditionnel est récolté.Cette femme est l’une des dernières saunières de son village.This woman is one of the last salt farmers in her village. #SaltFarming #Bali #SeaSalt

