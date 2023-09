La pompe "Barsha" - une roue hydraulique pratique 💦 || Une tortue alligator attend son repas 🐢

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36216 Karma: 15787



plus d'infos







----------------------------------



*Gnap*

La tortue alligator a des mâchoires extrêmement puissantes,





La pompe Barsha créée par aQysta peut pomper 43 000 litres d'eau par jour vers des villages situés à plus de 2 km. Elle ne nécessite pas d'électricité pour fonctionner et n'émet aucune pollution non plus.----------------------------------*Gnap*La tortue alligator a des mâchoires extrêmement puissantes, avec une pression pouvant aller jusqu'à 455 kg/cm² , et des crêtes distinctes sur sa carapace qui ressemblent en apparence à la peau rugueuse et striée d'un alligator.

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:15