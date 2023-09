Options du sujet Imprimer le sujet

Casual Crusade ⚔

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36225 Karma: 15826 Casual Crusade





>>> Jouer à Casual Crusade <<<



Synopsis:

Utilisez vos cartes pour construire un chemin couvrant TOUTES les terres en diffusant la bonne parole tout en pillant certaines récompenses (des nouvelles cartes) ou parfois même en vous offrant de puissantes capacités.



Les points augmentent avec la longueur du chemin que le pion peut parcourir (il essaie à chaque fois de parcourir le plus de cases).

Vous perdez 1 vie pour chaque case que vous ne parvenez pas à conquérir. Faites attention, ça va TRES vite!



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#minimaliste#carte#puzzle



Bon jeu!



PS: mon meilleur score pour l'instant. Je galère un peu à choisir mes routes correctement.

