Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Venez comme vous êtes ! Mouais, bon... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1524 Karma: 6346





Un couple présente les plats "traiteur" de leur mariage...claaaasse !

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:39

MacGeorges Re: Venez comme vous êtes ! Mouais, bon... 0 #3

Je m'installe Inscrit: 05/02/2022 12:10 Post(s): 244 Karma: 112 J'ai un pote qui a fait ca aussi.



En vrai si ca leur plaît... C'est leur mariage après tout ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:22